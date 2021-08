Carpentras Porte d'Orange et remparts Carpentras, Vaucluse Visite de la Porte d’Orange Porte d’Orange et remparts Carpentras Catégories d’évènement: Carpentras

Vaucluse

Visite de la Porte d'Orange

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Vestige du XIVe siècle, cette tour culmine à 26 mètres de hauteur ! Vous aurez bien du mérite à la gravir, mais une fois arrivé en haut, quelle récompense ! Vous pourrez admirer le panorama du Comtat Venaissin et embrasser d’un seul regard toute la ville. Commentaires en continu avec un médiateur du patrimoine de la CoVe.

Accès limité à 19 personnes simultanées, les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

