Visite de la Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun, samedi 20 avril 2024.

Partez à la découverte de la pointe du Van, surnommée la petite sœur de la pointe du Raz. Plus intimiste, elle vous offre un magnifique panorama sur la baie de Douarnenez et le Raz de Sein. Le guide vous fera découvrir l’histoire de ce passage maritime mais aussi les landes, les oiseaux maritimes et vous ouvrira la mythique chapelle St They, protectrice des marins de passage. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-05-05

Parking Pointe de Brezellec

Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne visite@pointeduraz.com

