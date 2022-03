Visite de “la Pimpreline”, ferme de spiruline Aubenasson Aubenasson Catégories d’évènement: Aubenasson

Drôme

Visite de “la Pimpreline”, ferme de spiruline Aubenasson, 21 avril 2022, Aubenasson. Visite de “la Pimpreline”, ferme de spiruline Aubenasson

2022-04-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-21 11:30:00 11:30:00

Aubenasson Drôme Aubenasson La Carline, épicerie BIO coopérative de Die vous propose de découvrir la culture de la Spiruline “algue millénaire aux multiples vertus” dans la ferme de la “Pimpreline” au pied de la montagne des 3 becs, à côté de Saillans. Vente sur place. lapimpreline@gmail.com +33 6 82 32 49 66 http://www.lapimpreline.fr/ Aubenasson

dernière mise à jour : 2022-03-10 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Aubenasson, Drôme Autres Lieu Aubenasson Adresse Ville Aubenasson lieuville Aubenasson Departement Drôme

Aubenasson Aubenasson Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubenasson/

Visite de “la Pimpreline”, ferme de spiruline Aubenasson 2022-04-21 was last modified: by Visite de “la Pimpreline”, ferme de spiruline Aubenasson Aubenasson 21 avril 2022 Aubenasson Drôme

Aubenasson Drôme