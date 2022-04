VISITE DE LA PETITE CITÉ DE CARACTÈRE Saint-Calais Saint-Calais Catégories d’évènement: Saint-Calais

Saint-Calais Sarthe Saint-Calais De ruelles en quais, un guide-conférencier vous entraînera à la découverte du patrimoine et de l’histoire de Saint-Calais, de la fondation de l’abbaye au VIe siècle à la création d’un urbanisme moderne au XIXe siècle.

Cette visite s’intègre dans une journée découverte proposée par l’office de tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille incluant un repas au restaurant La Banque à Saint-Calais suivie de la visite de la ferme de l’Auberdière à Montaillé à 14h Renseignements, tarifs et réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille (02 43 35 82 95 / 02 43 60 76 89 / contact@tourismevba.fr). En partenariat avec l’Office de tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille Plein tarif / 4€, gratuit pour les moins de 26 ans (sauf mention contraire) De ruelles en quais, un guide-conférencier vous entraînera à la découverte du patrimoine et de l’histoire de Saint-Calais, de la fondation de l’abbaye au VIe siècle à la création d’un urbanisme moderne au XIXe siècle.

