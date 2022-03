Visite de la Petite Camargue Saint-Chamas, 13 avril 2022, Saint-Chamas.

Visite de la Petite Camargue Saint-Chamas

2022-04-13 10:00:00 – 2022-04-13 12:00:00

Saint-Chamas Bouches-du-Rhône Saint-Chamas

Véritable mosaïque de milieux naturels, la Petite Camargue est le trésor de l’étang de Berre.

Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre, laissez-vous bercer par le chant des oiseaux au cours d’une balade nature en compagnie de notre animatrice.

Hérons, aigrettes, canards et Flamands roses seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des petits et grands. Apprenez à les reconnaître et les observer en toute discrétion pour préserver ce superbe site !

Visite à la découverte de la biodiversité de la Petite Camargue

