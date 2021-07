Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Visite de la passerelle de la gare et visite de l’église Sainte-Anne de Robien Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Visite de la passerelle de la gare et visite de l'église Sainte-Anne de Robien Saint-Brieuc, 6 juillet 2021

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Visite guidée panoramique des quartiers Gare/ Robien et de l ‘Eglise Sainte Anne de Robien.

Départ au pied de la passerelle de la gare de Saint Brieuc Parvis Sud

Du haut de cette passerelle, 200 ans d’histoire nous contemplent…

En prenant de la hauteur, laissez-vous conter Robien et le quartier de la gare, points d’origine du développement économique du département et visite de l’église Sainte Anne de Robien.

Saint-Brieuc