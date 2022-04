Visite de la passe à poissons de Decize sur la Loire Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Venez découvrir le dispositif de franchissement installé sur le barrage de Decize qui permet la remontée des poissons dans la Loire. Cette visite est proposée par l’association LOGRAMI en partenariat avec le PNR Morvan. Réservation obligatoire pour des questions d’organisation. Préalablement à la soirée-débat qui aura lieu le soir même à Decize,

