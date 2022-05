VISITE DE LA NECROPOLE NOTRE-DAME DE LORETTE ET DE L’ANNEAU DE LA MEMOIRE – NUIT DES MUSEES

VISITE DE LA NECROPOLE NOTRE-DAME DE LORETTE ET DE L’ANNEAU DE LA MEMOIRE – NUIT DES MUSEES, 14 mai 2022, . VISITE DE LA NECROPOLE NOTRE-DAME DE LORETTE ET DE L’ANNEAU DE LA MEMOIRE – NUIT DES MUSEES

2022-05-14 – 2022-05-14 Cette visite vous donne toutes les clés pour comprendre 2 sites majeurs du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette : la Nécropole et l’Anneau de la Mémoire. Dans le cadre de la Nuit des musées découvrez une partie du Mémorial’14-18 Notre-Dame de Lorette. mediation@memorial1418.com +33 3 21 74 83 15 Cette visite vous donne toutes les clés pour comprendre 2 sites majeurs du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette : la Nécropole et l’Anneau de la Mémoire. dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville