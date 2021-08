Nantes mosquee arrahma nantes Loire-Atlantique, Nantes Visite de la Mosquée Arrahma de Nantes mosquee arrahma nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite de la Mosquée Arrahma de Nantes mosquee arrahma nantes, 19 septembre 2021, Nantes. Visite de la Mosquée Arrahma de Nantes

mosquee arrahma nantes, le dimanche 19 septembre à 15:00

Venez découvrir la Mosquée Arrahma de Nantes, une visite guidée par petits groupes sera proposée. Tenue correcte exigée.

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Visite de la Mosquée Arrahma de Nantes mosquee arrahma nantes 3 Boulevard René Cassin 44300 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu mosquee arrahma nantes Adresse 3 Boulevard René Cassin 44300 Nantes Ville Nantes lieuville mosquee arrahma nantes Nantes