Saint-Racho Saône-et-Loire Saint-Racho 2.5 2.5 EUR Présentation par une guide-conférencière de la forteresse de Dun (Xe au XIIe siècle), dont l’église reste le seul vestige. Lecture du paysage de Dun guidée par Henri Bonnot (géologue). Présentation géographique et géologique de la région, pour situer les principaux ensembles paysagers identifiables, les conséquences sur l’historique du site et explicatif du panorama. Présentation par une guide-conférencière de la forteresse de Dun (Xe au XIIe siècle), dont l’église reste le seul vestige. Lecture du paysage de Dun guidée par Henri Bonnot (géologue). Présentation géographique et géologique de la région, pour situer les principaux ensembles paysagers identifiables, les conséquences sur l’historique du site et explicatif du panorama.

