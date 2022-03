Visite de la Mine Saint Nicolas Steinbach, 2 avril 2022, Steinbach.

Visite de la Mine Saint Nicolas Steinbach

2022-04-02 14:00:00 – 2022-06-11 17:00:00

Steinbach Haut-Rhin Steinbach

EUR Cette mine est l’exploitation la plus productive du vallon de Steinbach et l’une des plus importantes mines de plomb argentifère du sud Alsace. Exploitée dès le 16ème siècle, la mine Saint Nicolas est d’importance régionale et approvisionne les fonderies de Giromagny. L’exploitation est stoppée par la Guerre de Trente Ans et la mine est dévastée. L’activité minière est définitivement stoppée en 1902. Au cours de la visite, vous pourrez explorer la galerie sur environ 250 m pour découvrir les prouesses techniques des mineurs d’antan.

Explorez la galerie sur environ 250m pour découvrir les prouesses techniques des mineurs d’antan.

+33 6 48 76 70 65

Cette mine est l’exploitation la plus productive du vallon de Steinbach et l’une des plus importantes mines de plomb argentifère du sud Alsace. Exploitée dès le 16ème siècle, la mine Saint Nicolas est d’importance régionale et approvisionne les fonderies de Giromagny. L’exploitation est stoppée par la Guerre de Trente Ans et la mine est dévastée. L’activité minière est définitivement stoppée en 1902. Au cours de la visite, vous pourrez explorer la galerie sur environ 250 m pour découvrir les prouesses techniques des mineurs d’antan.

Steinbach

dernière mise à jour : 2022-03-16 par