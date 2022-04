Visite de la miellerie Les Ruches d’Armalia Riec-sur-Bélon, 27 avril 2022, Riec-sur-Bélon.

Visite de la miellerie Les Ruches d’Armalia Les ruches d’Armalia 1 bis Lieu-dit Kerdudal Riec-sur-Bélon

2022-04-27 – 2022-04-27 Les ruches d’Armalia 1 bis Lieu-dit Kerdudal

Riec-sur-Bélon Finistère

Venez visiter la miellerie des Ruches d’Armalia: de la ruche au matériel d’extraction, vous saurez tout sur la récolte du miel et sur les abeilles noires bretonnes.

Guidés par l’apicultrice tous les mercredis, petits et grands sont les bienvenus pour ce tour d’horizon d’un des plus vieux métiers du monde en lien intime avec la nature.

Une dégustation vous sera offerte.

lesruchesdarmalia@gmail.com +33 6 27 86 27 62

Venez visiter la miellerie des Ruches d’Armalia: de la ruche au matériel d’extraction, vous saurez tout sur la récolte du miel et sur les abeilles noires bretonnes.

Guidés par l’apicultrice tous les mercredis, petits et grands sont les bienvenus pour ce tour d’horizon d’un des plus vieux métiers du monde en lien intime avec la nature.

Une dégustation vous sera offerte.

Les ruches d’Armalia 1 bis Lieu-dit Kerdudal Riec-sur-Bélon

dernière mise à jour : 2022-04-11 par