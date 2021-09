Montbrison Médiathèque de Montbrison Loire, Montbrison Visite de la médiathèque de Montbrison Médiathèque de Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Ouverte au public depuis septembre 2016, la médiathèque est installée dans l’ancienne église des Cordeliers (13e siècle) qui a été réhabilitée et restaurée. Ce bâtiment qui allie patrimoine et modernité, est un véritable lieu d’échanges, de culture et de savoir, ouvert à tous. Cet équipement participe à l’animation du réseau culturel COPERNIC qui comprend 59 médiathèques-bibliothèques ainsi que 3 ludothèques.

Inscription obligatoire.

