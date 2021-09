Montluçon Médiathèque Boris-Vian Allier, Montluçon Visite de la Médiathèque Boris-Vian et du magasin des Archives Municipales à Montluçon Médiathèque Boris-Vian Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Visite de la réserve patrimoniale de la médiathèque et du magasin des archives municipales, habituellement fermés au public. Une présentation de la formule « Patrimoine à emporter » au sein de l’exposition _L’eau à Montluçon_ par Robert Parant, sera proposée.

Sur réservation, groupe de 6 personnes maximum, à partir de 12 ans – Durée : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

