Visite de la mare du Verger conservatoire du Couvent des Carmes Le jardin des Carmes Beauvoir-en-Royans, dimanche 2 juin 2024.

Visite de la mare du Verger conservatoire du Couvent des Carmes Petite animation menée par l’association des Fruits retrouvés autour de la « mare d’Alain » du prénom de son initiateur. Observation des insectes, couleuvres à collier, tritons et grenouilles… Dimanche 2 juin, 15h00 Le jardin des Carmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:15:00+02:00

Petite animation menée par l’association des Fruits retrouvés autour de la « mare d’Alain » du prénom de son initiateur. Observation des insectes, couleuvres à collier, tritons et grenouilles…

Cette petite mare pédagogique accompagne le verger conservatoire du Couvent des Carmes afin d’y observer les « petites bêtes » telles que les libellules, les tétards et les salamandres. Cette mare est source d’eau pour les oiseaux friands de petits prédateurs, les couleuvres qui se nourrissent de campagnoles et, pour les grenouilles, de moustiques. Elle participe incontestablement à la biodiersité du site.

Rdv au verger conservatoire pour le départ de l’animatrion.

Pour en savoir plus sur l’association : http://www.fruits-retrouves.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

et sur le Couvent des Carmes et son jardin : http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-couventdescarmes.htm

Le jardin des Carmes Couvent des Carmes, ancienne route de Presles, 38160 Beauvoir-en-Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 01 01 http://www.couventdescarmes.com Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle). D'inspiration médiévale, il comprend le jardin de simples construit en damiers, le jardin potager et ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers). Autoroute A49 (Grenoble/Valence), sortie Saint-Marcellin à 5mn.

©Roseline Izquierdo