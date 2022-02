Visite de la Mare de Bouillon Jullouville, 22 mars 2022, Jullouville.

Visite de la Mare de Bouillon Jullouville

2022-03-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-22 16:00:00 16:00:00

Jullouville Manche Jullouville

La mare de Bouillon située sur les communes de Jullouville et de Saint-Pair-sur-Mer, propriété du Conservatoire du littoral (Cdl) est gérée par le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL).

Cette mare joue un rôle majeur d’accueil de l’avifaune aquatique en particulier en période de migration et d’hivernage. C’est particulièrement pendant la période de migration entre les mois de septembre et février, que le site nécessite de conserver une grande quiétude. Mais dans un souci de faire connaitre ce site et de sensibiliser à la richesse de ces zones humides, le Conservatoire du littoral, le SyMEL et les élus locaux, ont défini pour l’année 2022, un programme d’ouverture au public à destination principalement de la population locale.

Rdv au rond-point du pont Hogris.

Prévoir les bottes.

La mare de Bouillon située sur les communes de Jullouville et de Saint-Pair-sur-Mer, propriété du Conservatoire du littoral (Cdl) est gérée par le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL).

Cette mare joue un rôle majeur d’accueil…

comjullou@gmail.com +33 2 33 91 10 20 http://www.jullouville.com/

La mare de Bouillon située sur les communes de Jullouville et de Saint-Pair-sur-Mer, propriété du Conservatoire du littoral (Cdl) est gérée par le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL).

Cette mare joue un rôle majeur d’accueil de l’avifaune aquatique en particulier en période de migration et d’hivernage. C’est particulièrement pendant la période de migration entre les mois de septembre et février, que le site nécessite de conserver une grande quiétude. Mais dans un souci de faire connaitre ce site et de sensibiliser à la richesse de ces zones humides, le Conservatoire du littoral, le SyMEL et les élus locaux, ont défini pour l’année 2022, un programme d’ouverture au public à destination principalement de la population locale.

Rdv au rond-point du pont Hogris.

Prévoir les bottes.

Jullouville

dernière mise à jour : 2022-02-03 par OTGTM – BIT Bréhal