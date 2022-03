Visite de la Manufacture Parapluie de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin, 28 mars 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Visite de la Manufacture Parapluie de Cherbourg Cherbourg-Octeville 22 quai Alexandre III Cherbourg-en-Cotentin

2022-03-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00 Cherbourg-Octeville 22 quai Alexandre III

Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin

Découvrez le secret de fabrication du Parapluie de Cherbourg à travers des visites libres et guidées en visitant les ateliers de la Manufacture. Située au cœur de la ville, la Manufacture a investi l’ancien bâtiment de la Banque de France, sur le quai Alexandre III, face au port.

Découvrez et partagez la passion et le savoir-faire de ces femmes et ces hommes qui réalisent ce produit devenu une légende !

Ces artisans de qualité ont su pérenniser un savoir-faire français d’exception. Ils conçoivent avec expertise des créations uniques, reconnus pour leur résistance et leur élégance.

Le bâtiment de type haussmannien, abrite également le Musée du Parapluie de Cherbourg. Véritable écrin, ce lieu vous fera découvrir les différentes étapes de la fabrication du parapluie ainsi que l’histoire de cette entreprise familiale. Découvrez dans ce bâtiment historique, la vue sur les ateliers et sur le port, et plongez dans l’atmosphère unique de cette manufacture labélisée “Qualité Tourisme”.

– Visite guidée (Groupe de 15 personnes minimum).

Adulte : 8€ / Enfants de 6 à 18 ans : 4 € accompagnés / Gratuit pour moins de 5 ans. Sur réservation : 02 33 93 66 60.

– Visite libre :

Adulte : 5 € / Enfants de 6 à 18 ans : 3€ accompagnés / Gratuit pour les moins de 5 ans.

direction@leparapluiedecherbourg.com +33 2 33 93 66 60 https://parapluiedecherbourg.com/

dernière mise à jour : 2022-03-02 par CDT Manche