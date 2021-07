Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Visite de la manufacture de cacao Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Visite de la manufacture de cacao Chamonix-Mont-Blanc, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Visite de la manufacture de cacao 2021-07-23 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-03 18:00:00 18:00:00 Shoukâ – Torréfacteur d’Altitude 206 rue du docteur Paccard

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Visite gratuite de notre manufacture de cacao en Français (15h) / Anglais (16h) / Espagnol (17h) contact@shouka-chamonix.fr +33 4 50 47 49 20 https://shouka-chamonix.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-16 par

