Arles Bouches-du-Rhône Arles En totale immersion au cœur des terres de Méjanes, venez découvrir la Manade aux côtés du Manadier. Il vous emmènera au milieu de son troupeau pour vous présenter les spécificités de l’élevage des taureaux et des chevaux en Camargue. Au programme :



– Visite de la manade en remorque tractée

– Promenade en petit train de Méjanes

– Présentation & Dégustation de produits du terroir



