2022-10-20 10:00:00 – 2022-10-20 11:30:00

Bouches-du-Rhne Arles Bouches-du-Rhône EUR 15 Il vous emmènera au milieu de son troupeau pour vous présenter les spécificités de l’élevage des taureaux et des chevaux en Camargue.



Réservation obligatoire – Places limitées En totale immersion au coeur des terres du Domaine de Méjanes, venez découvrir la Manade aux cotés du manadier. camargue@mejanes.fr +33 4 90 97 10 62 https://mejanes-camargue.fr/fr/pre-inscription-animations-taurines Manade de Méjanes Domaine de Méjanes Arles

