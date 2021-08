Visite de la Maison sans escalier Maison sans escalier,54,Boulevard Daguerre, 18 septembre 2021, Saint-Étienne.

**MISE À L’HONNEUR DE LA MAISON SANS ESCALIER, BIJOU DE L’ARCHITECTURE COLLECTIVE STÉPHANOISE** Découverte de la Maison sans escalier, mise à l’honneur de l’architecte stéphanois Auguste Bossu et rencontre avec les habitants Peu connu du grand public, l’oeuvre d’Auguste Bossu sera mise à l’honneur à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine qui se dérouleront les 17, 18 et 19 septembre à la Maison sans escalier (n°54 du boulevard Daguerre à Saint-Étienne). L’objet de cet événement est de faire découvrir aux visiteurs le panel des réalisations de la Société des immeubles par étages à travers une série d’illustrations réalisée par Émilie Sauveur. Les trente copropriétés seront ainsi mises en scène le long de la rampe et classées chronologiquement afin de comprendre l’évolution du travail de l’architecte. Une cartographie situera l’ensemble de ces immeubles dans son contexte urbain lors de leur construction. Ces dessins seront accompagnés d’une projection, en partenariat avec la Cinémathèque de Saint-Etienne, du documentaire « La Maison sans escalier » réalisé en 1987 par les étudiants de l’ENSASE. Ce film présente le discours des habitants qui témoigne des usages et des pratiques du lieu il y a 40 ans. Pour l’occasion, les habitants d’aujourd’hui ouvriront les portes de leur appartement afin d’engager la discussion avec les visiteurs. Ce sera pour eux l’occasion de parler des particularités architecturales et sociales de l’immeuble. Suzanne Vengeon, auteure du livre « Dans les pas de l’architecte Auguste Bossu », sera également présente afin de raconter l’histoire de son grand-oncle et témoignera de ses souvenirs avec lui. Cet événement est à l’initiative de l’illustratrice stéphanoise Émilie Sauveur. Son travail s’inscrit au sein d’une démarche collaborative avec les habitants des immeubles dessinés par Auguste Bossu, Suzanne Vengeon, l’association Histoire & Patrimoine de Saint-Étienne, les Archives Municipales et la Cinémathèque de Saint-Étienne afin de collecter la mémoire du passé et du présent.

Visites guidées gratuites. Dispositions COVID 19 : le nombre de visiteurs sera soumis aux règles en vigueur au moment des Journées européennes du patrimoine. Il est recommandé de s’inscrire auprès du secrétariat de notre association (04 77 25 74 32).

La Maison sans escalier de l’architecte stéphanois Auguste Bossu est un immeuble Art Déco dont l’originalité consiste en la présence d’une rampe hélicoïdale intérieure autour d’un noyau central.

Maison sans escalier,54,Boulevard Daguerre 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire



