visite de la maison natale en compagnie des historiens, des responsables des trois maisons d’illustres de Clemenceau et de l’équipe du musée musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau Mouilleron-en-Pareds Catégories d’évènement: Mouilleron-en-Pareds

Vendée

visite de la maison natale en compagnie des historiens, des responsables des trois maisons d’illustres de Clemenceau et de l’équipe du musée musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau, 14 mai 2022, Mouilleron-en-Pareds. visite de la maison natale en compagnie des historiens, des responsables des trois maisons d’illustres de Clemenceau et de l’équipe du musée

musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau, le samedi 14 mai à 19:00 (re)découvrez la maison natale de Georges Clemenceau en compagnie de spécialistes musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau rue du Temple 85390 Mouilleron-en-Pareds Mouilleron-en-Pareds Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Mouilleron-en-Pareds, Vendée Autres Lieu musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau Adresse rue du Temple 85390 Mouilleron-en-Pareds Ville Mouilleron-en-Pareds lieuville musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau Mouilleron-en-Pareds Departement Vendée

musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau Mouilleron-en-Pareds Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouilleron-en-pareds/

visite de la maison natale en compagnie des historiens, des responsables des trois maisons d’illustres de Clemenceau et de l’équipe du musée musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau 2022-05-14 was last modified: by visite de la maison natale en compagnie des historiens, des responsables des trois maisons d’illustres de Clemenceau et de l’équipe du musée musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau 14 mai 2022 Mouilleron-en-Pareds musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau Mouilleron-en-Pareds

Mouilleron-en-Pareds Vendée