Saint-Germain-en-Laye Maison natale Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Visite de la maison natale de Claude Debussy Maison natale Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Visite de la maison natale de Claude Debussy Maison natale Claude Debussy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Germain-en-Laye. Visite de la maison natale de Claude Debussy

Maison natale Claude Debussy, le samedi 3 juillet à 15:00

Lieu de mémoire, la maison natale Claude-Debussy présente les souvenirs de famille du compositeur, sa vie quotidienne, ses affinités artistiques et ses objets personnels propices à son inspiration musicale. De plus, deux expositions viennent compléter le parcours : au RDC : JBC ou la création d’une fresque murale dédiée à Debussy par le street artiste JBC ; dans le musée : Debussy, Baudelaire, Poe ou l’influence des poèmes de Baudelaire et de ses traductions de l’oeuvre d’Edgar Allan Poe chez Debussy

Entrée libre

Visite libre des collections permanentes Maison natale Claude Debussy 38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison natale Claude Debussy Adresse 38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville Maison natale Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye