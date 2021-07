Ivry-sur-Seine Maison de Madeleine Delbrêl Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Visite de la maison Madeleine Delbrêl Maison de Madeleine Delbrêl Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Madeleine Delbrêl, poète, assistante sociale, mystique et ses équipières ont habité cette maison de ville. Dans le porche, une gresque de photos et d’affiches rappelle le contexte social des années 1930-1960. Vous découvrirez la pièce de vie de Madeleine Delbrêl et aurez accès à une bibliothèque de textes qu’elle a écrits. Dans le jardin, vous aurez la possibilité de découvrir des photos et d’entendre sa voix. Au fond du jardin, des livres contenant ses écrits ou des ouvrages la concernant sont en vente dans la librairie.

Entrée libre

