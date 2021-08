Parcieux Maison éclusière Ain, Parcieux Visite de la maison éclusière de Parcieux Maison éclusière Parcieux Catégories d’évènement: Ain

Découvrez l’espace d’interprétation du Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée. L’histoire de la maison éclusière et son barrage à aiguilles n’auront plus de secrets pour vous ! Visite commentée par Jean-Pierre Giraud le samedi à 17 h. Avec cet espace d’interprétation, l’histoire de la maison éclusière et son barrage à aiguilles n’auront plus de secrets pour vous ! Maison éclusière Chemin de halage, 01600 Parcieux Parcieux Ain

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T20:00:00

