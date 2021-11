Millery Millery Millery, Rhône Visite de la maison d’un notaire du 18e siècle Millery Millery Catégories d’évènement: Millery

Rhône

Visite de la maison d'un notaire du 18e siècle Millery, 6 octobre 2021

2021-10-06 15:00:00 – 2021-10-06 16:30:00

Millery Rhône Millery EUR 5 5 Venez découvrir la maison Gonnard en cours de restauration. Au rdc resté tel qu’il était à la Révolution française, vous verrez des démonstrations de restauration en peintures anciennes, traitement de murs, plafonds, travail du bois. Conseils et échanges. accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr +33 4 78 45 09 52 http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/ Millery

