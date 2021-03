Valmondois La maison Duhamel Val-d'Oise, Valmondois Visite de la maison Duhamel La maison Duhamel Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

**Visite du domaine du célèbre écrivain puis de son fils Antoine, célèbre musicien, et exposition d’artistes** Artistes exposés :

– Kambach ( peintre sculpteur)

– Nadine Fort ( plasticienne, collage, )

– Mickaël Huard ( photographe)

– Mathilde Nivet ( sculptures éphémères, décors papier ) « Venez marcher sur les pas de Georges Duhamel (1884-1966) dans son cher jardin, inspirateur d’une œuvre magnifique, _Les fables de mon jardin_, où l’écrivain dialogue avec les fleurs, les insectes et les arbres, devenus à travers son œuvre autant d’êtres vivants qui nourrissent, chez ce grand humaniste, une pensée profonde, écologiste avant l’heure » .

Entrée libre

