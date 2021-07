Joigny Maison du Pilori Joigny, Yonne Visite de la maison du Pilori Maison du Pilori Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Visite commentée de la Maison du Pilori par l’association Maisons Paysannes de l’Yonne. La Maison du Pilori acceuille les bureaux de cette association. Construite au XVIe siècle, elle est un des plus beaux exemples d’architecture de maisons à pans de bois caractéristiques du centre ancien de Joigny.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme de Joigny et du Jovinien au 03 86 62 11 05

