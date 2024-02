Visite de la maison du père Mousset Vrigny, samedi 5 octobre 2024.

Visite de la maison du père Mousset Vrigny Loiret

Visite de la maison du Père Mousset

Dans cette authentique fermette, où vécurent le Père et la Mère Mousset, les derniers

occupants, il y a 150 ans, la chaleur de l’âtre et l’âme campagnarde y ont été fidèlement

reproduits.

Transformée en musée animé, cette maison à l’habitat traditionnel vous replongera

dans le quotidien d’antan, à travers moultes anecdotes.

On y trouve également les reconstitutions d’une église, d’une école et d’un bistrot.

Le Père Mousset vous invite à passer la porte et respirer l’air du temps.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 14:30:00

fin : 2024-10-05

17 Rue de Foncemagne

Vrigny 45300 Loiret Centre-Val de Loire contact@grandpithiverais.fr

L’événement Visite de la maison du père Mousset Vrigny a été mis à jour le 2024-02-27 par OT GRAND PITHIVERAIS