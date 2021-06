Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône, Saint-Symphorien-sur-Coise Visite de la Maison des Métiers Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Symphorien-sur-Coise

Visite de la Maison des Métiers Saint-Symphorien-sur-Coise, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Saint-Symphorien-sur-Coise. Visite de la Maison des Métiers 2021-07-11 15:00:00 – 2021-07-11 Rue Henri Petit Maison des Métiers

Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône Saint-Symphorien-sur-Coise EUR Une porte ouverte sur les métiers d’autrefois, les savoir-faire multiples et la tradition industrielle des Monts du Lyonnais. Durée : 2 heures. +33 4 72 24 00 35 http://www.maisondesmetiers.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-26 par OTI des Monts du Lyonnais

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Symphorien-sur-Coise Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Symphorien-sur-Coise Adresse Rue Henri Petit Maison des Métiers Ville Saint-Symphorien-sur-Coise lieuville 45.63229#4.45445