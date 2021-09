Graulhet Maison des métiers du cuir Graulhet, Tarn Visite de la Maison des métiers du cuir Maison des métiers du cuir Graulhet Catégories d’évènement: Graulhet

Tarn

Visite de la Maison des métiers du cuir, 19 septembre 2021, Graulhet.

le dimanche 19 septembre à Maison des métiers du cuir

Installée dans une ancienne usine de mégisserie sur les berges du Dadou, la Maison des métiers du cuir est le lieu de mémoire du savoir-faire industriel graulhétois. Sa visite permet de découvrir chaque étape technique de traitement du cuir, les divers métiers de la mégisserie ainsi que l’architecture très spécifique, modelée par les avancées technologiques, d’un patrimoine industriel bâti remarquable.

Sur inscription

Maison des métiers du cuir, Graulhet, Tarn

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

