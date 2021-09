Versailles MAISON DES ITALIENS Versailles, Yvelines Visite de la Maison des italiens MAISON DES ITALIENS Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Visite de la Maison des italiens MAISON DES ITALIENS, 18 septembre 2021, Versailles. Visite de la Maison des italiens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à MAISON DES ITALIENS

Maison du 18e siècle construit sous louis XV pour les musiciens italiens venant faire des représentations devant le roi au château puis maison de madame de Marsan, gouvernante des enfants de France. Aujourd’hui, maison restaurée par les Compagnons du Tour de France avec une exposition de chefs d’œuvre et histoire du compagnonnage. Elle se situe au coeur d’un jardin public.

Entrée libre

Maison des musiciens italiens « Siège national des Compagnons du Tour de France de l’Union Compagnonnique MAISON DES ITALIENS 15 rue Champ Lagarde Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu MAISON DES ITALIENS Adresse 15 rue Champ Lagarde Ville Versailles lieuville MAISON DES ITALIENS Versailles