Visite de la maison de Tom-Tom et Nana et de Denis Charignon Givraines Givraines, dimanche 28 avril 2024.

Visite de la maison de Tom-Tom et Nana et de Denis Charignon Visite guidée exceptionnelle de la maison de Tom Tom et Nana avec la dessinatrice Bernadette Desprès. 28 avril – 17 août Givraines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T10:00:00+02:00 – 2024-04-28T12:00:00+02:00

Fin : 2024-08-17T15:00:00+02:00 – 2024-08-17T17:00:00+02:00

La maison de Tom-Tom et Nana de Bernadette Després ainsi que celle de Denis Charignon ouvrent ses portes au public pour deux visites guidées à 10h00 et 15h00.

La dessinatrice de la célèbre bande dessinée vous présentera son univers.

La visite des fresques de l’artiste Denis Charignon, peintre-marginal-insolite, est réservée aux adultes.

Réservation avant la visite obligatoire.

Givraines parking de l’espace Bourgogne, Givraines Givraines [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 34 21 57 »}]

FMACEN045V50AQE6

DTMC-OTGP