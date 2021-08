Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura Visite de la Maison de l’Email Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Hauts de Bienne Jura EUR La Maison de l’Email de Morez maintient et développe un savoir faire unique par : – L’accueil d’émailleurs professionnels et d’amateurs aguerris dans ses vastes ateliers.

– L’organisation de stages professionnels (centre de formation labellisé Datadock).

– L’organisation de stages d’initiation (émaillage sur acier, cloisonné sur cuivre).

– La mise en place de stages à l’années pour amateurs les vendredis soirs à 18 h 30.

maison.de.email@orange.fr +33 6 23 26 72 63 http://maison-email.com/

– La réalisation de commandes spécifiques d’émaillage sur métaux toutes techniques (plaques, objets, photos, serigraphie, prototypes…). Depuis près de vingt ans la Maison de l’Email, association loi 1901, s’applique à maintenir et développer l’activité d’émaillage sur métaux à Morez. Grâce au soutien de la municipalité, 400 personnes, amateurs, artisans et artistes émailleurs sont fédérés par la Maisons de l’Email. Les locaux sont ainsi ponctuellement utilisés par des personnes provenant de la France entière, des Pays-Bas, de Suisse, d’Espagne… Depuis le mois de juin 2019 trois émailleur – ses, artisans d’art, se sont installées dans les ateliers créés dans un espace de la Maison de l’Email que nous avons aménagé à cet effet. dernière mise à jour : 2021-07-31 par

