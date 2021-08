Nantes Maison de l'avocat Loire-Atlantique, Nantes Visite de la maison de l’avocat de Nantes Maison de l’avocat Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite de la maison de l’avocat de Nantes Maison de l’avocat, 18 septembre 2021, Nantes. Visite de la maison de l’avocat de Nantes

Maison de l’avocat, le samedi 18 septembre à 14:00

PRESENTATION ARCHITECTURALE Dans le cadre du réaménagement de l’île de Nantes, le Hall 12 devient la nouvelle maison de l’avocat. L’immeuble, qui conserve les fondations et les structures du bâtiment, est inauguré le 18 septembre 2009 au sein du quartier de la création. La maison de l’Avocat, signée par l’architecte Sylvie Hoyeau de l’agence Forma6, a ainsi redonné vie à ce bâtiment industriel historique situé à quelques mètres du palais de Justice construit en 2000 sur les plans de l’architecte Jean Nouvel. VISITES DE LA MAISON DE L’AVOCAT Les avocats du barreau de Nantes vous proposent des visites guidées du bâtiment, alliant présentation architecturale, ouverture sur le monde juridique et judiciaire. Vous découvrirez ainsi un atrium ouvert sur 4 étages, la salle du conseil de l’ordre etc. Départ toutes les 30 min. Premier départ à 14h / dernier départ à 16h30 CONTEXTE SANITAIRE Au cours de la visite, le port du masque est obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition dans la maison de l’avocat. Merci de respecter les gestes barrières.

entrée libre sur inscription. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Les avocats du barreau de Nantes présenteront les locaux de la maison de l’avocat, alliant présentation architecturale et ouverture au monde judiciaire. Maison de l’avocat 5, mail du Front Populaire, 44200 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

