du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage

Présentation de l’exposition “Architecture en fibres végétales d’aujourd’hui”, issue du FIBRA Award (1er prix mondial des architectures contemporaines en fibres végétale). [https://www.caue49.com/?portfolio=architecture-fibre-vegetale](https://www.caue49.com/?portfolio=architecture-fibre-vegetale) 2ème exposition “Graffitis au 312” à découvrir dans un lieu insolite de la Maison de l’Architecture des Territoires et du Paysage. [https://www.caue49.com/?portfolio=graffitis-au-312](https://www.caue49.com/?portfolio=graffitis-au-312)

Entrée libre

Visite libre de l’ancienne école d’Aviation d’Angers-Avrillé. Présentation de deux expositions et projection d’un film retraçant l’histoire du site. Maison de l’Architecture,des Territoires et du Paysage 312 avenue René Gasnier 49100 ANGERS Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

