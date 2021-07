Champagney Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme Champagney, Haute-Saône Visite de la Maison de la Négritude Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Le 19 mars 1789, les habitants de Champagney condamnaient l’esclavage des Noirs dans l’article 29 de leur cahier de doléances adressé au Roi Louis XVI. Autour de ce texte remarquable, la Maison de la Négritude retrace 4 siècles d’histoire de l’esclavage des Noirs de sa mise en place à son abolition. Visite guidée sur inscription le samedi et le dimanche à 16h. L’histoire de « l’underground rail road », réseau d’évasion des esclaves Etats-Uniens en direction du Canada dont le vocabulaire est emprunté au chemin de fer sera présentée grâce à une vidéo spécialement créée par l’équipe de la Maison de la Négritude.

Découvrez comment les habitants de Champagney se sont indignés de l’esclavage dès 1789. Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme 24, Grande rue 70290 Champagney Champagney Haute-Saône

