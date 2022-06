VISITE DE LA MAISON DE LA DENTELLE ET DÉMONSTRATION Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: 88500

2022-07-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-26 17:00:00 17:00:00 Place Chantaire Maison de la dentelle

Mirecourt 88500 Visite de la Maison de la dentelle et démonstration

La Maison de la Dentelle présente des collections de dentelles anciennes, notamment issues de la tradition de la dentelle aux fuseaux de Mirecourt, et contemporaines. Des dentellières seront présentes pour faire une démonstration de ce savoir-faire… un héritage précieux. contact@tourisme-mirecourt.fr +33 3 29 37 01 01 http://www.toursime-mirecourt.fr/ Association Promotion et renouveau de la Dentelle

