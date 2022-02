Visite de la Maison de la Belle Vallée Bellevaux Bellevaux Catégories d’évènement: Bellevaux

Haute-Savoie

Visite de la Maison de la Belle Vallée Bellevaux, 7 février 2022, Bellevaux. Visite de la Maison de la Belle Vallée Immeuble les Contamines 107, Route de Saint-Jeoire Bellevaux

2022-02-07 16:30:00 – 2022-03-04 18:00:00 Immeuble les Contamines 107, Route de Saint-Jeoire

Bellevaux Haute-Savoie Bellevaux EUR Des découvertes passionnantes à travers des documents, des costumes d’époque et objets d’autrefois qui relatent l’histoire de Bellevaux d’hier et d’aujourd’hui. bellevaux.musees@hautchablais.fr +33 6 14 14 00 36 http://museesbellevaux.weebly.com/ Immeuble les Contamines 107, Route de Saint-Jeoire Bellevaux

dernière mise à jour : 2022-01-07 par Office de Tourisme des Alpes du Léman

Détails Catégories d’évènement: Bellevaux, Haute-Savoie Autres Lieu Bellevaux Adresse Immeuble les Contamines 107, Route de Saint-Jeoire Ville Bellevaux lieuville Immeuble les Contamines 107, Route de Saint-Jeoire Bellevaux Departement Haute-Savoie

Bellevaux Bellevaux Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellevaux/

Visite de la Maison de la Belle Vallée Bellevaux 2022-02-07 was last modified: by Visite de la Maison de la Belle Vallée Bellevaux Bellevaux 7 février 2022 Bellevaux Haute-Savoie

Bellevaux Haute-Savoie