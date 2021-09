Sévérac-le-Château Maison de Jeanne Aveyron, Sévérac-le-Château Visite de la Maison de Jeanne Maison de Jeanne Sévérac-le-Château Catégories d’évènement: Aveyron

Sévérac-le-Château

Visite de la Maison de Jeanne Maison de Jeanne, 18 septembre 2021, Sévérac-le-Château. Visite de la Maison de Jeanne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de Jeanne

Samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 17h. Découvrez cette maison intrigante et charmante au détour des ruelles de la cité médiévale ! Une comédienne vous fera découvrir les étapes de construction de cette maison et plus largement la vie quotidienne au Moyen Âge. Découvrez l’une des plus anciennes maison de la cité médiévale de Sévérac. Maison de Jeanne passage du Bournhol, 12150 Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Sévérac-le-Château Autres Lieu Maison de Jeanne Adresse passage du Bournhol, 12150 Sévérac-le-Château Ville Sévérac-le-Château lieuville Maison de Jeanne Sévérac-le-Château