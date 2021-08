Poissy Maison de Fer Poissy, Yvelines Visite de la Maison de Fer de Poissy Maison de Fer Poissy Catégories d’évènement: Poissy

La Maison de Fer —————- ### Un lieu unique pour découvrir l’histoire urbaine de Poissy Un an après son inauguration, la Maison de Fer vous invite à venir découvrir son histoire et à explorer son centre d’interprétation du patrimoine à la rencontre des principaux monuments pisciacais. Tout au long de ce week-end placé sous le thème du Patrimoine pour tous, venez parcourir les expositions de la Maison de Fer et profitez de visites guidées relatant les dessous de la (re)construction de ce monument atypique.

Gratuit. Visite libre de 10h à 18h.

