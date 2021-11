Reims Reims Marne, Reims Visite de la Maison de Champagne Taittinger Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Toute l’année, les guides interprètes du Champagne Taittinger accueillent les visiteurs du monde entier pour leur faire découvrir l’élaboration du Champagne, remontant le temps, des vestiges de l’abbaye Saint-Nicaise datant du XIIIe siècle aux somptueuses crayères gallo-romaines faisant partie des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Au IVe siècle, ces cathédrales de craie ont été patiemment creusées pour en extraire des blocs de craie de construction, avant de devenir, 900 ans plus tard, le sous-sol de l’Abbaye de Saint-Nicaise.

Elles ont été depuis complétées d’un réseau de galeries reliant caves, cryptes et caveaux pour abriter les vins de Champagne dont les moines Bénédictins font commerce.

