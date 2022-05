Visite de la Maison Chrestia où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions Maison Chrestia,dite de Francis Jammes, 14 mai 2022, Orthez.

Visite de la Maison Chrestia, où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions : **Francis Jammes et la Botanique** **Francis Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia, 1897 – 1907**. Une évocation de la vie et de l’œuvre du poète Francis Jammes lorsqu’il habitait la Maison Chrestia à Orthez, de 1897 à 1907, avec des documents, des portraits, des photos de l’époque – de Francis Jammes, de plusieurs de ses amis illustres du monde littéraire, artistique et musical qu’il y reçut, et de la Ville d’Orthez. C’est ici, pendant cette période entre 1897 et 1907, que Francis Jammes écrivit des œuvres majeures telles que : De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir, Le Deuil des primevères, Le Roman du Lièvre, Clairières dans le Ciel et tant d’autres. **Exposition permanente sur la vie et l’œuvre du Poète.** L’inscription n’est pas obligatoire, mais recommandée à [[ass.fjammes@wanadoo.fr](mailto:ass.fjammes@wanadoo.fr)](mailto:ass.fjammes@wanadoo.fr) ou 05 59 69 11 24 et laissez un message.

Entrée libre, gratuit

Maison Chrestia, 7 avenue Francis Jammes, 64300 Orthez



