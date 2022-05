Visite de la Maison Chrestia où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions Maison Chrestia, dite de Francis Jammes, 14 mai 2022 18:00, Orthez.

Nuit des musées Visite de la Maison Chrestia où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions Maison Chrestia, dite de Francis Jammes Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre, gratuit

Visite de la Maison Chrestia où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions : Francis Jammes et la Botanique ; Francis Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia, 1897 – 1907

Visite de la Maison Chrestia, où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions :

**Francis Jammes et la Botanique**

**Francis Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia, 1897 – 1907**.

Une évocation de la vie et de l’œuvre du poète Francis Jammes lorsqu’il habitait la Maison Chrestia à Orthez, de 1897 à 1907, avec des documents, des portraits, des photos de l’époque – de Francis Jammes, de plusieurs de ses amis illustres du monde littéraire, artistique et musical qu’il y reçut, et de la Ville d’Orthez.

C’est ici, pendant cette période entre 1897 et 1907, que Francis Jammes écrivit des œuvres majeures telles que :

De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir,

Le Deuil des primevères,

Le Roman du Lièvre,

Clairières dans le Ciel

et tant d’autres.

**Exposition permanente sur la vie et l’œuvre du Poète.**

L’inscription n’est pas obligatoire, mais recommandée à

[[ass.fjammes@wanadoo.fr](mailto:ass.fjammes@wanadoo.fr)](mailto:ass.fjammes@wanadoo.fr) ou 05 59 69 11 24 et laissez un message.

La Maison Chrestia, de 1781, dite de Francis Jammes, est bâtie dans le plus pur style béarnais, avec le toit en tuiles picon, et une génoise (frise) ceinturant le corps principal à la jonction du mur extérieur et du toit. On peut admirer aussi la cour délimitée par le logis principal, les dépendances et la grange. Aucun des éléments de la construction ne communique l’un avec l’autre si ce n’est par une galerie extérieure.

Derrière la maison se trouve un très joli puits construit en gallets du gave. La maison est inscrite aux Monuments historiques.

C’est ici que le grand poète Francis Jammes (1868-1938) vécut de 1897 à 1907 et qu’il composa plusieurs de ses œuvres majeures, “De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir” (1898), “Clara d’Ellébeuse” (1899), “Le Deuil des primevères” (1901), “Almaïde d’Étremont” (1901), “Le Roman du lièvre” (1903),”Pomme d’anis” (1904), “Pensées des jardins” (1906), “l’Église habillée de feuilles” (1906) et “Clairières dans le Ciel “(1906). Il y reçut de nombreux visiteurs illustres.

Le Ministre de la Culture et de la Communication a octroyé à la Maison Chrestia le label “Maisons des Illustres” et la Maison, avec l’Association Francis Jammes dont elle est le siège social, est membre de la Fédération nationale des Maisons d’Écrivain et des Patrimoines littéraires ainsi que du Réseau Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes de cette fédération.

La Maison Chrestia héberge une exposition permanente sur la vie et l’œuvre de Francis Jammes, ainsi que des expositions thématiques temporaires.

©Association Francis Jammes

Visite gratuite

http://www.francis-jammes.com http://francis-jammes.pireneas.fr;https://www.facebook.com/associationfj/?fref=ts;https://www.facebook.com/groups/41415295207/?fref=ts

Free visit Free entrance, free of charge Saturday 14 May, 18:00

The House Chrestia, from 1781, called of Francis Jammes, is built in the purest style béarnais, with the roof in picon tiles, and a genoise (frieze) encircling the main body at the junction of the exterior wall and roof. You can also admire the courtyard delimited by the main house, the outbuildings and the barn. None of the building elements communicate with each other except through an outdoor gallery. Behind the house is a very nice well built in Gallets du Gave. The house is listed as a Historical Monument. It was here that the great poet Francis Jammes (1868-1938) lived from 1897 to 1907 and composed several of his major works, “De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir” (1898), “Clara d’Ellébeuse” (1899), “Le Deuil des primevères” (1901), “Almaïde d’Étremont” (1901), “Le Roman du lièvre” (1903), “Pomme d’anis” (1904), “Pensées des jardins” (1906), “l’Église habillee de feuilles” (1906) and “Clairières dans le Ciel” (1906). There he received many illustrious visitors. The Ministe motor impairment;psychic impairment;hearing impairment

Visita a la Casa Chrestia, donde el poeta Francis Jammes vivió de 1897 a 1907. Exposiciones:

Francis Jammes y la Botánica

Francis Jammes y Orthez en tiempos de la Casa Chrestia, 1897 – 1907.

Una evocación de la vida y de la obra del poeta Francis Jammes cuando vivía en la Casa Chrestia en Orthez, de 1897 a 1907, con documentos, retratos, fotos de la época – de Francis Jammes, de varios de sus amigos ilustres del mundo literario, artística y musical que recibió allí, y de la Ciudad de Orthez.

Es aquí, durante este período entre 1897 y 1907, donde Francis Jammes escribió obras importantes como:

Desde el Ángelus del alba hasta el Ángelus de la tarde,

El luto de las prímulas,

La novela de la liebre,

Claros en el Cielo

y muchos otros.

Exposición permanente sobre la vida y la obra del Poeta.

La inscripción no es obligatoria, pero se recomienda a

ass.fjammes@wanadoo.o.es o 05 59 69 11 24 y deje un mensaje.

Entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 18:00

Maison Chrestia, 7 avenue Francis Jammes, 64300 Orthez 64300 Orthez Nouvelle-Aquitaine