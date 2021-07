Saint-Rémy-lès-Chevreuse Maison et atelier de Philolaos Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines Visite de la Maison Atelier Philolaos Maison et atelier de Philolaos Saint-Rémy-lès-Chevreuse Catégories d’évènement: Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Vous découvrirez de véritables œuvres d’arts architecturales d’une grande modernité. La femme du sculpteur vous acceuillera et vous expliquera le parcours de Philolaos.

12 personnes par visite. Inscription obligatoire à l’Office du Patrimoine.

Maison Atelier de l’Artiste PHILOLAOS, sculpteur grec. Maison et atelier de Philolaos 65 route de Milon 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

