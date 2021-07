Paris Mairie du 15e arrondissement Paris Visite de la Mairie Mairie du 15e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie du 15e arrondissement

Une série de plusieurs panneaux présenteront les statues du 15e arrondissement selon leur lieu de destination (parcs, cimetières, monuments publics), etc. Deux panneaux en Mairie porteront spécifiquement sur la Ruche, et une exposition sur les ateliers d’artistes sera concomitante. Exposition au sein de la Mairie de panneaux d’informations sur la statuaire dans le 15e arrondissement Mairie du 15e arrondissement 31 rue Péclet 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T16:30:00

