le dimanche 19 septembre à 11:00

Visite de la Mairie ouverte à tous les Kremlinois. La visite sera guidée par le Maire et ponctuée d’impromptus artistiques par les élèves du conservatoire.

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

