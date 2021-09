Mouroux Circuit visite de l'Eglise et de la Mairie Mouroux, Seine-et-Marne Visite de la Mairie et de l’Eglise Circuit visite de l’Eglise et de la Mairie Mouroux Catégories d’évènement: Mouroux

Seine-et-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Circuit visite de l'Eglise et de la Mairie

Par groupe de 5 personnes, sur inscription (01.64.03.88.13) vous pourrez visiter la Mairie, visite commentée ainsi que l’Église, siutées Place de la Mairie.

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

