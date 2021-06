Lyon Mairie du 3e arrondissement de Lyon Métropole de Lyon Visite de la mairie du 3e arrondissement de Lyon Mairie du 3e arrondissement de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

le samedi 18 septembre à Mairie du 3e arrondissement de Lyon

Viste de la mairie du 3e, du bureau de la Maire, de la salle Eugène Brouillard et explications historiques sur les lieux et les artistes exposés

Inscription sur le site de la mairie du 3e à partir du 1er septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:40:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:20:00;2021-09-18T11:20:00 2021-09-18T11:40:00;2021-09-18T11:40:00 2021-09-18T12:00:00

