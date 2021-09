Paris Mairie du 10e arrondissement Paris Visite de la mairie du 10e arrondissement Mairie du 10e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mairie du 10e arrondissement, le samedi 18 septembre à 15:00

Les salles des fêtes et des mariages viennent d’être renovées. Le responsable de la rénovation de la salle des mariages doit être présent et expliquer les travaux qui ont été faits.

entrée libre (avec masque et passe sanitaire)

visite des salles des fêtes et des mariages et du bureau de Mme la maire

Mairie du 10e arrondissement
72 rue du Faubourg-Saint-Martin
75010 Paris

